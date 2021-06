NHL, Vegas dominanti: i Canadiens sono travolti

Dopo la vittoria contro Minnesota nel primo turno e quella da underdog nei quarti su Colorado, i Golden Knights non accusano il peso del pronostico e iniziano nel miglior modo possibile la serie di semifinale contro i Montreal Canadiens.

La squadra allenata da Peter DeBoer si aggiudica gara 1 con un inequivocabile 4-1. La superiorità di Vegas si esprime in ogni quarto: a segno Theodore nel primo, Martinez e Janmark nel secondo, con in mezzo la rete di Caufield per l’illusorio tentativo di rimonta dei canadesi,

Nel terzo periodo chiude i conti Holden, interrompendo così la lunga imbattibilità di Montreal, che durava da sette partite, le quattro della serie vinta su Winnipeg e le ultime tre del turno precedente contro Toronto.

Per la squadra di Ducharme, già rivelazione della stagione, sarà necessario cambiare registro già da gara 2 per non trasformare la serie in una passeggiata per la squadra del Nevada.

OMNISPORT | 15-06-2021 08:24