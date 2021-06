NHL: vittoria in volata per Colorado

Due le gare di play-off NHL disputate nella notte. Vittoria all’overtime per Colorado che si impone su Vegas per 3-2. Decisivo il gol di Rantanen nel supplementare. Ora gli Avalanche sono in vantaggio per 2-0 nella serie.

Spettacolo nella gara inaugurale della serie tra Winnipeg e Montreal con successo dei Canadiens per 5-3. Chiude i conti una rete di Evans nel finale del terzo periodo. Montreal è in vantaggio 1-0 nella serie.

I risultati della notte:

WINNIPEG – MONTREAL 3-5 (SERIE 0-1)

COLORADO – VEGAS 3-2 (SERIE 2-0)

OMNISPORT | 03-06-2021 07:34