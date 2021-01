Nicola Amoruso scommette sulla vincitrice di Supercoppa italiana

In vista della supercoppa tra Juventus e Napoli in programma domani sera, Nicola Amoruso, uno degli attaccanti più nostalgici della nostra Serie A, dice la sua sulla squadra allenata da Andrea Pirlo.

Queste le sue parole, in cui sostiene come sia sbagliato dare la Juventus per spacciata:

“La Juventus non convince ancora. Contro l’Inter ha giocato una partita brutta sotto ogni punto di vista. Il Napoli arriva da una gran gara, ma deve stare attenta ad una squadra che ha sempre la capacità di reagire, cosa che è mancata contro l’Inter. Ricordiamo che la Juve è riuscita a vincere al Camp Nou contro il Barcellona con un risultato netto di 3-0. Capisco l’inesperienza di Pirlo, ma la società che lo sta aiutando. Una riposta importante deve arrivare soprattutto dai senatori”.

OMNISPORT | 19-01-2021 18:10