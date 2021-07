Niente Camp Nou: Barcellona-Juventus si giocherà al Johan Cruyff

Barcellona-Juventus non si disputerà al Camp Nou. Lo scenario, già ipotizzato nelle scorse ore, è divenuto ufficiale: il match tra azulgrana e bianconeri, valido per il Trofeo Gamper e in programma domenica 8 agosto, cambierà sede.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club iberico, che ha confermato le voci che indicavano l’Estadio Johan Cruyff, casa della formazione B e di quella femminile del Barcellona, come possibile palcoscenico della grande sfida.

“L’FC Barcellona dovrà cambiare la sede del Trofeo Joan Camper a cause delle restrizioni per Covid-19 imposte dal Governo della Catalogna. La partita della squadra maschile e, perla prima volta, anche di quella femminile, entrambe contro la Juventus, si giocheranno l’8 agosto alla Ciutat Esportiva anziché al Camp Nou. L’Estadi Johan Cruyff sarà utilizzato per l’evento, con un massimo di 3000 spettato ammessi, in conformità con i regolamenti del Governo locale sugli spazi con una capacità inferiore alle 15.000 persone. Il club annuncerà i termini e le condizioni per la procedura della rivista vendita dei biglietti entro i prossimi giorni”.

La motivazione risiede nell’aumento dei contagi da Coronavirus registrato negli ultimi giorni in Catalogna. Una situazione precaria che ha convinto il Governo locale a imporre la disputa della gara tra Barcellona e Juventus a porte chiuse.

Il Barça ha così deciso di spostare la sfida dal Camp Nou allo Johan Cruyff, che rappresenta una soluzione più economica rispetto al gigante che ospita le gare casalinghe di Messi e compagni.

