Niente Italia, Hector Herrera va all'Atletico

Prosegue, senza sosta, la campagna di rafforzamento dell'Atletico Madrid. Come rivela il Mundodeportivo, dopo Felipe, i colchoneros dovrebbero abbracciare anche il centrocampista Hector Herrera, accostato, nel recente passato, anche a Roma, Milan e Inter.

Il 29enne centrocampista del Porto si trova già a Madrid (per qualche giorno di ferie in compagnia della moglie) e potrebbe essere presentato alla stampa, come nuovo giocatore dell'Atletico, il prossimo 5 giugno al Wanda Metropolitano.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 07:27