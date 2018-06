Niente Mondiali, Sané la prende bene

Tra i 23 convocati della Germania, non c'è il nome di Sané. Una notizia che ha lasciato in tanti sbigottiti, a partire dallo stesso giocatore tedesco in forza al Manchester City (con cui ha vinto, da protagonista, la Premier League).

Sanè, via Instagram, ha preso la notizia con grande autocontrollo. Rispondendo ad un messaggio di Walker, compagno di squadra sorpreso dalla sua mancata convocazione, il talento dei Citizens ha scritto: "Sei fortunato a non dovermi affrontare, fratello".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 07:40