Niente squalifica per Koulibaly e Cuadrado: in Europa ci saranno

Dal goal decisivo contro la Juventus sono passate poche ore, ma per Kalidou Koulibaly c’è un altro motivo per cui esultare e riguarda la sua disponibilità per il match d’esordio alla fase a gironi di Europa League che il Napoli affronterà sul campo del Leicester.

In un primo momento sembrava che il senegalese non potesse giocare la sfida in Inghilterra a causa di una squalifica, essendo stato ammonito da diffidato contro il Granada nella scorsa edizione della seconda competizione europea: a ‘scagionarlo’ è il nuovo regolamento UEFA per l’Europa League, valido per il triennio 2021-2024, che ha sostituito il precedente. Ecco il paragrafo del vecchio regolamento che fa felici i tifosi del Napoli, come riportato da ‘Calcionapoli24’.

“Paragrafo 49.05 – Le ammonizioni e le squalifiche per cartellino giallo pendenti dalla competizione o dalla UEFA Champions League decadono alla fine della stagione”.

L’unico ‘intoppo’ tra il difensore e la presenza in campo, a questo punto, è rappresentato dalle norme governative che vietano l’ingresso nel Regno Unito dopo aver soggiornato in zone rosse, come fatto da Koulibaly in occasione degli impegni del Senegal. Contatti in corso per risolvere una fase di stallo che riguarda anche Ospina e Osimhen.

Nessuna squalifica nemmeno per Juan Cuadrado, anch’egli ammonito in stato di diffida nel ritorno degli ottavi di Champions all’Allianz Stadium contro il Porto: dopo aver superato la gastroenterite, il colombiano sarà dunque schierabile da Allegri a Malmoe.

OMNISPORT | 13-09-2021 11:10