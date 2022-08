Nikola Moro più vicino al Bologna

22-08-2022 19:53

Nikola Moro è più vicino al Bologna. Secondo quanto riporta Sky, il club emiliano ha trovato l’accordo per l’ingaggio con il centrocampista della Dinamo Mosca.

L’obiettivo dei rossoblu è ora quello di trovare una soluzione con la società russa, senza sfruttare la possibilità del calciatore di partire unilateralmente in prestito secco secondo le normative Uefa che hanno punito la Russia per il conflitto in Ucraina.

L’idea del Bologna è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto.

