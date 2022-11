Nitto ATP Finals, Kyrgios: "Chi mi critica non sa cosa ho vissuto"

15-11-2022 08:33

L’ultimo ad arrivare a Torino, direttamente dal Messico, è stato Nick Kyrgios impegnato nelle ATP Finals ma in doppio con Thanasi Kokkinakis.

In conferenza stampa così non sono mancate le polemiche e le considerazioni sui suoi atteggiamenti in campo e non solo.

“Le persone che mi criticano non sanno cosa ho passato nel corso della mia vita. Le persone confondono la mia grande fiducia con l’arroganza”. E poi a domanda di un giornalista sull’ammirazione di alcuni bambini: “Siamo davvero dei pessimi modelli per lo sport. Nessuno ama guardarci giocare. Non siamo i preferiti delle persone e degli appassionati. Credo che la tua affermazione non sia corretta. Non ho visto molta gente!”