Nizza-Marsiglia, interviene il Governo

Il ministro dello sport francese, Roxana Maracineanu, a BFMTV ha commentato il caos esploso in Nizza-Marsiglia, sospesa dopo la maxi invasione di campo e la rissa tra le due panchine.

“È una situazione deplorevole, visto il tempo che abbiamo passato a seguire le partite senza spettatori, senza sportivi, senza incoraggiamento. È intollerabile. La prima delle condizioni perché una partita si svolga è ovviamente quella di garantire l’incolumità delle persone che sono in campo, giocatori, arbitri, allenatori. Questi incidenti sono un insulto prima di tutto per il calcio, per lo sport in generale e per i tifosi stessi. Ci sono le sanzioni adeguate, come i divieti di accesso allo stadio. Sono pronta a riaprire questo caso se necessario“.

“Verificare se la partita doveva riprendere sarà uno degli elementi dell’indagine. Se i giocatori si sono sentiti in pericolo hanno fatto bene a rimanere negli spogliatoi e a far sì che la partita non riprendesse. Noi stiamo combattendo contro l’odio e l’inciviltà negli stadi. È inaccettabile che i nostri tifosi lancino oggetti, siano violenti, entrino negli stadi”.

OMNISPORT | 24-08-2021 09:24