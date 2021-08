Nome nuovo per la mediana, napoletani furiosi: "Idea folle" 

Se per la fascia sinistra il Napoli non mollerà la pista che porta a Emerson Palmieri fino agli ultimi giorni di mercato, per il centrocampo continuano a spuntare nomi sempre diversi accostati al club azzurro. Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United, è in teoria il primo nome sulla lista del d.s. Cristiano Giuntoli, ma il club inglese continua a chiedere una cifra molto alta per lasciarlo andare.

L’idea Obiang di Giuntoli

Ecco allora che, secondo il Corriere dello Sport, Giuntoli starebbe continuando a sondare altri giocatori: l’ultimo è Pedro Obiang, centrocampista in forza attualmente al Sassuolo che potrebbe rappresentare una soluzione low cost per il Napoli. Obiang ha 29 anni, è stato vicino agli azzurri anni fa, quando giovanissimo esplose nella Sampdoria prima di prendere il volo per la Premier League, trasferendosi al West Ham.

La rabbia dei tifosi del Napoli

A luglio 2019 il ritorno in Italia, al Sassuolo, squadra della quale non è mai stato però un vero titolare. E proprio questo aspetto preoccupa i tifosi del Napoli, secondo cui Obiang non sarebbe all’altezza della squadra azzurra. “Obiang? Ma questa è un’idea folle!”, scrive scandalizzato Marco su Facebook. Enzo, invece, fa ricorso al sarcasmo: ”Eh, un’idea geniale! Un panchinaro del Sassuolo. Ideona proprio!”.

Giovanni suggerisce un’altra strategia: “Tanto vale riprendere Bakayoko chiedendo al Chelsea di fare l’offerta due al prezzo di uno e prendere in prestito anche Emerson”. Per Gianluca “meglio tenersi qualche giovane anziché prendere avanzi di squadre di media classifica”.

L’unico che pare difendere l’idea di Giuntoli è Oscar: “La Juventus cerca disperatamente di vendere Ronaldo e lascia intendere che i giocatori sono tutti cedibili, al prezzo giusto. L’Inter dopo aver vinto lo scudetto perde Conte, Hakimi e Lukaku. Lasciamo perdere il Milan di cui non val neanche la pena analizzare. E voi criticate De Laurentiis? Se quest’anno vendiamo un giocatore importante e prendiamo un terzino decente e un centrocampista di seconda fascia al presidente dobbiamo dire solo grazie”.

