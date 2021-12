Non si gioca Scandicci-Busto Arsizio: Final Four verso il rinvio

28-12-2021 19:41

La raffica di rinvii che sta coinvolgendo lo sport italiano nella coda del 2021 sembra poter mettere a rischio anche i primi eventi del 2022.

La Lega volley femminile ha infatti comunicato il rinvio della partita tra Scandicci e Busto Arsizio, valida come quarto di finale della Coppa Italia 2021-2022, e inizialmente programmata per le ore 19 di giovedì 30 dicembre.

A determinare il rinvio del match le troppe positività al Coronavirus registratesi all’interno della formazione toscana, che ha comunicato l’impossibilità di disputare la sfida.

Il tutto appena 48 ore dopo il rinvio in blocco di un intero turno di campionato, il 13°, previsto a Santo Stefano.

La mancata disputa di Scandicci-Busto Arsizio, tuttavia, sembra poter determinare a catena anche lo spostamento della Final Four di Coppa Italia, le cui partecipanti, dopo che non si era potuta disputare l’ultima giornata di andata, era stata decisa in base alla classifica avulsa.

La Final Four è attualmente in programma a Roma il 5-6 gennaio e considerando l’attuale, delicata situazione sanitaria sembra difficile immaginare che ci siano i tempi tecnici per il recupero della partita in tempo utile.

Le altre gare dei quarti sono Conegliano-Cuneo, Monza-Chieri e Novara-Firenze.

OMNISPORT