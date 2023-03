Non solo eSerieA: al via la terza stagione del campionato Esport di B

WeArena Entertainment Spa e Lega Serie B hanno annunciato l'avvio del terzo torneo di BeSports, il campionato ufficiale della Serie BKT italiana. Non solo eSerieA dunque, ma ripartirà a beve anche il campionato cadetto virtuale

28-03-2023 09:38

La serie BKT innovatrice in ambito virtuale

Il torneo rappresenta un’opportunità unica per la Serie B di raggiungere un pubblico giovane, poiché la Lega B è molto attenta alle nuove forme di contatto con questa fascia d’età. Da tempo, infatti, la Lega B ha avviato un progetto di esports ed è stata la prima Lega professionistica di calcio a organizzare un campionato virtuale. Di recente, ha anche stretto un accordo di licenza con Electronic Arts per rafforzare la presenza della Serie BKT nel panorama mondiale dei videogiochi.

Questo sarà il primo torneo a essere giocato con il gioco di simulazione calcistica Fifa 23 di EA Sports. Dopo il successo della seconda stagione, che ha registrato oltre 12 milioni di visualizzazioni, la nuova edizione punta ad una crescita ancora maggiore attraverso un evento di esports di alto livello integrato alla stagione sportiva.

Il modo migliore per intercettare la generazione Z

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, si è dichiarato soddisfatto del progetto esports, affermando che la Lega B sta scoprendo le nuove potenzialità di questo settore. Balata ha affermato che il campionato virtuale rappresenta una delle principali strategie per coinvolgere un pubblico giovane e che l’obiettivo è quello di creare nuove opportunità per il calcio italiano.

Anche Francesco Monastero, CEO e founder di WeArena, si è detto entusiasta di poter organizzare una delle competizioni di calcio virtuale più prestigiose e storiche al fianco di un partner di così grande valore come la Lega Serie B.

Il format scelto

Il torneo vedrà la partecipazione di 17 squadre che si affronteranno in un campionato che si giocherà completamente in presenza nel corso di 5 week-end: 1-2 aprile, 22-23 aprile, 6-7 maggio, 13-14 maggio, per la struttura a gironi, e 3-4 giugno per i playoff e le finali. Nei primi quattro week-end, fino al 14 aprile, si terranno i match della regular season: i quattro gironi (tre da quattro squadre, uno da cinque) vedranno il sabato dedicato alle partite di andata e la domenica a quelle di ritorno. Sabato 3 giugno si giocheranno i playoff, mentre domenica 4 si terranno i quarti, le semifinali e le finali.

Il torneo rappresenta un’opportunità unica per i giocatori di Fifa di tutto il mondo di mostrare le proprie abilità e competenze. I fan del calcio virtuale avranno l’opportunità di seguire il torneo dal vivo, in presenza, ma anche in streaming attraverso piattaforme online.