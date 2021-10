Non solo Kessie preoccupa i milanisti: "Maldini ha sbagliato”

Il caso Kessie anima le discussioni tra i tifosi del Milan, tanto felici del rendimento della squadra di Pioli in campo quanto preoccupati del futuro di alcuni dei pezzi pregiati che fanno ora parte dell’organico rossonero. Il rinnovo dell’ivoriano sembra sempre più lontano, ma c’è anche un altro caso che fa discutere i tifosi del Milan: Alessio Romagnoli.

Non solo Kessie: Romagnoli preoccupa i tifosi

Il capitano è in scadenza e secondo le ultime notizie fornite da Sky Sport la dirigenza rossonera è pronta ad avanzare una proposta per il prolungamento di contratto: mancano però solo mesi prima che Romagnoli possa accordarsi a parametro zero con un’altra squadra.

Seppur felici in generale del lavoro fatto in questi mesi, molti supporter del Milan accusano Paolo Maldini di aver gestito male la questione riguardante il capitano, così come quella relativa a Kessie. “Sia lui che Kessie andavano ceduti nella sessione estiva (quando si aveva ancora il coltello dalla parte del manico). Dopo Donnarumma e Calhanoglu andranno via anche loro 2 a zero”, il commento su Facebook di Manuel.

Accusa a Maldini

“Maldini ha sbagliato e ora la vedo dura, Raiola già pregusta la lauta commissione per il trasferimento del suo assistito, si sta già leccando i baffi”, aggiunge Emanuela.

Altri tifosi, invece, si schierano con Maldini. “Se Romagnoli vuole rimanere rimane alle condizioni che dice il Milan, altrimenti le porte sono aperte…”, scrive l’intransigente Cristian.

Anche DanX è d’accordo: “Giusto fare un’offerta, grazie a due difensori a lui superiori è cresciuto notevolmente: 3 milioni, prendere o lasciare. Vediamo quanto conta per lui il Milan, se se ne andasse ci leveremmo l’ultimo assistito di Raiola. Ci guadagneremmo comunque”.

SPORTEVAI | 06-10-2021 10:12