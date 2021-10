Mercato Milan: nel mirino due gioiellini del campionato belga

Malgrado la squadra sia altamente competitiva su tutti i fronti sia in Italia sia in Europa, il Milan continua a essere molto attivo sul mercato, in particolare in questi giorni, nei quali, vista la sosta per le nazionali, si stanno intensificando gli incontri con procuratori e agenti di calciatori che il direttore generale Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara hanno nel loro mirino per portarli a Milanello.

Per esempio, questo pomeriggio, secondo quanto riporta calciomercato.com, si è svolto un meeting conoscitivo con l’agente, Michael Jansen, e gli intermediari di due calciatori molto giovani come Noa Lang e Yari Verschaeren. Un incontro puramente esplorativo ma che dimostra il gradimento della società rossonera nei confronti di due profili che sembrano avere il futuro assicurato, entrambi provenienti dal campionato belga, dove il Diavolo anche recentemente ha sempre pescato bene, come dimostra per esempio l’ingaggio di Alexis Saelemaekers.

Lang è un olandese classe 1999 che milita nel Bruges e che può giocare sia da esterno, sia da punta e sia da trequartista e si è svezzato nelle giovanili dell’Ajax. Verschaeren invece è un giovanissimo belga classe 2001 dell’Anderlecht, la squadra nelle cui giovanili è cresciuto. È un trequartista quasi puro ma può giocare come mezzala ed è stato paragonato al suo illustre connazionale Kevin De Bruyne. Ha un contratto fino al 2024, una quotazione di 10 milioni di euro e il Milan lo tiene sott’occhio già da tempo.

OMNISPORT | 05-10-2021 20:11