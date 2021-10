L'ultimo gol di Paolo Maldini, tifosi Milan approvano la sua decisione

Diceva Rafa Benitez ai tempi di Napoli: “Il calcio è bugia”. E come dar torto al tecnico spagnolo? Chi in casa Milan non ricorda le dichiarazioni d’amore fatte da Kessie che assicurava questa estate che non ci sarebbero stati problemi con il rinnovo del contratto? Bugie, a giudicare da come non si è evoluta la trattativa. Con l’aggravante che il giocatore, rientrato tardi tra Olimpiadi ed infortuni, sta fornendo anche un rendimento deludente.

Maldini sta pensando alla cessione di Kessie a gennaio

L’espulsione contro l’Atletico Madrid, esagerata o no che sia, è solo l’ultima goccia di un vaso già traboccante di delusione. Mai in questa stagione Kessie ha offerto un rendimento paragonabile a quello degli anni scorsi, da qui la possibile svolta. Maldini sta pensando di cederlo già a gennaio per non perderlo a parametro zero, considerando anche la pesante rottura con i tifosi che minacciano contestazioni e l’ultima richiesta del procuratore che ha rilanciato a 8 milioni.

I tifosi si schierano dalla parte del club

Fioccano le reazioni sui social: “se fai credere ad un tuo giocatore di essere tra i top mondiali ed inizi a chiamarlo presidente poi non stupirti se lui si monta la testa e vuole uno stipendio top e il milan non ha capito che l’anno prossimo anche Theo, Bennacer e altri chiederanno l’aumento” o anche: “8 milioni a Kessié significherebbe dover poi quadruplicare il budget per gli ingaggi, dovendo rinnovare al rialzo tutti gli altri. Può andarsene tranquillamente lui e quello strozzino del suo procuratore”.

C’è chi scrive “Che vada pure. Il Milan è più grande di qualsiasi giocatore” o ancora: “Quest’anno deve pagare lui per giocare con il Milan”, oppure: “Al suo posto Kamara a parametro zero e ne usciamo meglio”.

I tifosi scaricano il “presidente”: “In tribuna, fino a gennaio e poi scambio con il primo che capita” e infine:

“Darei un ultimatum per il rinnovo a Kessie . Se la risposta dovesse essere negativa , cessione a gennaio e richiamerei Adli”

SPORTEVAI | 01-10-2021 08:44