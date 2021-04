Non solo Maignan, i milanisti sognano il doppio colpo dal Lille

Mike Maignan, portiere del Lille, è per il Milan l’erede designato di Gigio Donnarumma, qualora – come sembra in queste ore – la trattativa per il rinnovo di contratto del classe ’99 dovesse definitivamente naufragare.

Maignan il post-Donnarumma

La Juventus è sempre più interessata a mettere sotto contratto il numero 1 della Nazionale, ma Paolo Maldini ha già pronta la contromossa, avendo “prenotato” il 25enne portiere del Lille, attualmente primo in classifica in Ligue 1.

Ma nella squadra allenata da Christophe Galtier ci sono anche altri giocatori che potrebbero fare al caso dei rossoneri. D’altra parte i rapporti tra il Milan e il club transalpino sono ottimi già dai tempi dell’affare Leao e non è escluso che Maldini possa ancora pescare dal Lille nella prossima campagna acquisti.

Sul web, i tifosi del Milan hanno provato a dare suggerimenti al dirigente rossonero: sono due, in particolare, i giocatori del Lille che i milanisti vorrebbero vedere in maglia rossonera insieme a Maignan.

I tifosi chiedono Sanches e Yazici

“Magari prendessimo Renato Sanches, secondo me nemmeno lo conosce Pioli, è un giocatore di un’altra categoria rispetto ai nostri”, scrive Adalberto su Facebook riferendosi al 23enne centrocampista portoghese che dopo il flop in Premier League con il Manchester United, da giovanissimo, è esploso con la maglia del Lille. “Con Renato Sanches faremmo un salto di qualità a centrocampo”, aggiunge Marco.

Daniele, invece, introduce l’altro nome caro ai tifosi milanisti: “Io dal Lille prenderei Renato Sanches e Yazici”. Oltre al centrocampista, dunque, il tifoso vorrebbe vedere in rossonero anche il 24enne attaccante turco che in questa stagione ha rifilato una tripletta ai rossoneri nel match di Europa League perso dalla squadra di Pioli a San Siro.

Dejan, infine, la chiude così: “La verità è che quasi tutti i giocatori del Lille giocherebbero titolari da noi, il problema grosso è che non sono proprio a buon mercato…”.

SPORTEVAI | 28-04-2021 10:52