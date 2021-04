Bufera su Gigio Donnarumma, il popolo del web insorge

Prendi tre gol, vedi la tua squadra sconfitta in uno scontro diretto, perdi il secondo posto e rischi seriamente di non entrare tra le prime quattro: che reazione ti aspetti a fine partita da un giocatore? Tutte tranne quella di Donnarumma, a sentire i tifosi del Milan. Il portiere è stato pizzicato mentre rideva e scherzava a fine gara all’Olimpico con il suo amico Reina: immagini che sono diventato presto virali e hanno suscitato forte indignazione nella maggioranza dei fan rossoneri, già furiosi per la sconfitta con la Lazio.

I tifosi scatenati contro Donnarumma

Il portiere era da tempo nel mirino per la storia della firma che non arriva sul contratto e questo gesto gli ha alienato ulteriori simpatie come si evince dai commenti sui social: “Togliergli la fascia subito e via dal Milan” o anche: “Se dopo questo gli viene proposto ancora il rinnovo…………..è solo un pagliaccio”, oppure: “Conta il cash non il cuore . Amarezza”, e ancora: “Ma ancora vanno appresso ai capricci di questo ragazzino? Via subito, ha dimostrato stasera di non aver a cuore il Milan“.

Non manca chi lo difende: “Chi non capisce il motivo del saluto è evidente che non ha mai fatto sport di squadra in campionati. Quando incontri un ex compagno di squadra è normalità salutarsi e provare piacere nel vedersi. Probabilmente bisognerebbe criticargli (molto) altro ma questo per me no.” o anche: “Ma voi pensate che quando i giocatori perdono una partita vanno a casa contriti si mettono la cenere sul capo e si battono il petto?? ragazzi disilludetevi: se ne fregano altamente io soffro loro no”.

C’è chi sottolinea: “È evidente che non sarà mai SOLO una inquadratura a generare rabbia. Se ci mettiamo però che è il capitano, che non rinnova, che non ci mette mai la faccia..

E infine: “Ha riso. Riso! Non ha sputato sulla maglia o strappato la bandiera. Ha riso con un suo ex compagno di squadra. Insultarlo non è un po’ esagerato? Avranno anche perso, ma non è vietato scherzare con un amico”.

SPORTEVAI | 27-04-2021 08:42