Crollo rossonero all'Olimpico: la Lazio si impone 3-0

Grazie ad un Super Joaquin Correa, la Lazio di Simone Inzaghi si impone meritatamente sul Milan di Stefano Pioli e rientra in corsa per un posto in Champions League. Vantaggio dopo 2 minuti di Correa, poi gol annullato per fuorigioco a Lazzari e raddoppio, nel secondo tempo, sempre del “Tucu” Correa, oggi migliore in campo. Nel finale c’è spazio anche per la rete di Ciro Immobile, che fissa il risultato finale sul 3-0. Nel Milan buona prova di Donnarumma, che dice di no varie volte a Correa e Immobile. Male Theo Hernandez, l’assenza di Zlatan Ibrahimovic si fa davvero sentire.

Le formazioni iniziali:

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Stefano Pioli

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J.Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Neanche il tempo di leggere le formazioni in campo che la Lazio è già in vantaggio, dopo meno di 2 minuti, grazie al gol di Joaquin Correa: sul servizio di Immobile, Correa dribbla Donnarumma e deposita in rete: 1-0 Lazio all’Olimpico di Roma. Dopo pochi minuti, poi, la Lazio va vicinissima al 2-0 con Ciro Immobile, ma questa volta Donnarumma fa buona guardia.

Ancora biancocelesti vicinissima al gol al 12′: Theo Hernandez di testa appoggia per Correa in area, ma l’attaccante della Lazio non sfrutta il regalo dell’avversario e calcia alto anche se di pochissimo. Scatenato oggi Correa, ma che primo tempo di Theo Hernandez, che al 24′ rischia ancora di combinare la frittata: ancora un errore in appoggio di Hernandez, palla che finisce a Correa che duella con Tomori e poi cerca di piazzarla col destro ma non trova la porta di Donnarumma.

Il Milan ogni tanto si fa vedere in avanti, prima con Calhanoglu e poi con Rebic, ma la palla oggi non vuole proprio entrare. Nel finale di tempo i rossoneri sembrano un po’ svegliarsi. Prima con Kessie, che va già in area e chiede il rigore ma per Orsato non c’è niente, poi con Theo Hernandez: Saelemaekers controlla in area e appoggia per Rebic. il croato vede Theo Hernandez e lo serve sulla corsa ma il francese calcia alto sopra la traversa. Buona azione costruita dai rossoneri questa volta.

Al minuto 43′ la Lazio trova il gol del raddoppio, annullato pero’ dal Var: Lazzari batte Donnarumma in uscita dopo il servizio di Correa. Ancora una volta si è fatta trovare scoperta la squadra rossonera che ha lasciato tutta la metà campo agli avversari, ma il Var annulla il gol per offside dell’esterno laziale.

Il raddoppio però non tarda ad arrivare, e al 51′ Correa timbra la rete del 2-0: gioco facile di Correa con Tomori in area e poi scaraventa in porta con Donnarumma che non ci arriva. Che partita di Correa, che al 56′ ci riprova ancora ma viene fermato da Donnarumma, che mette la palla in corner.

La Lazio conntinua ad attaccare anche nel finale, e al minuto 80 colpisce una traversa con il numero 17 Ciro Immobile: il capitano biancoceleste prova a sorprendere Donnarumma leggermente fuori dai pali, palo pieno e Pereira non arriva per il tap-in. Ma questo è solo l’antipasto, perchè al minuto 87 Ciro trova anche il gol del definitivo 3-0: servito da Lazzari, Immobile scaglia una palla all’angolino imprensibile per Gigio.

Grazie a questa bella vittoria casalinga, la Lazio di Simone Inzaghi si porta al 6° posto in Serie A con 61 punti (c’è però la gara da recuperare contro il Torino il 18 maggio). Virtualmente a quota 64, la corsa Champions non era così emozionante da parecchi anni a questa parte. Affascinante anche “grazie” al Milan, che nel 2021 sta avendo un crollo verticale difficilmente pronosticabile alla vigilia, e ora si trova addirittura fuori dalla zona Champions League, a quota 66 punti (pari merito con Napoli 3° e Juventus 4°).

OMNISPORT | 26-04-2021 22:39