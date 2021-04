Tonfo Milan, tifosi delusi: Non ci sono alibi, che amarezza

C’era una volta il Milan. La squadra che sognava lo scudetto fino a un paio di mesi fa, oggi rischia addirittura di non centrare neppure l’obiettivo Champions. Brutto ko per la formazione di Pioli in casa della Lazio e tifosi scatenati sui social. Serpeggiano malumore e rassegnazione e molti non hanno neppure la forza di recriminare per le decisioni dubbie dell’arbitro Orsato, in particolare sulla convalida del gol del momentaneo 2-0.

Milan, avvio shock

Pronti via e il Milan si ritrova subito sotto. Correa approfitta delle praterie concesse dalla difesa rossonera e batte Donnarumma dopo un minuto, poi in attacco il Milan spreca. “Vorrei capire per fare un gol quanti tiri in porta si devono fare?”, chiede un tifoso su Facebook. “Come si farà a vincere con questi che giocano sempre di tacco (i numeri 1 in Europa) e quando arriviamo al tiro a posto degli scarpini hanno le pantofole: tiri molli molli e prevedibili, i due con il contratto in scadenza inguardabili e ridicoli”, un altro commento. “Forse non avete ancora capito che anche se noi speriamo purtroppo la benzina è finita da un pezzo”, è l’amara considerazione di un altro supporter.

Milan, tifosi furiosi con Orsato

A complicare le cose ci si mette pure Orsato che convalida – nonostante il riesame al Var – il gol del raddoppio della Lazio. “Ma di cosa ci meravigliamo? È uno juventino lo sappiamo bene”, osserva serafico un supporter del Diavolo. “Orsato ha colpe ma facciamo pena: dove dobbiamo andare?”, ammette un altro. Mentre qualcuno rovescia la questione: “L’unica vergogna siamo noi”. Sull’argomento arbitro le discussioni si accendono: “Noi facciamo schifo ma Orsato davvero non ci sono parole”, attacca un supporter. Mentre per un altro è tutto un complotto: “Non ci sono parole su Orsato. Non ha annullato il gol nemmeno dopo aver rivisto l’azione al Var. Non vogliono il Milan in Champions“.

Milan ko, l’amarezza dei supporter

Al di là delle polemiche arbitrali, sono tante le critiche alla prestazione della squadra, soprattutto dopo il tris di Immobile. “Vergognoso è Donnarumma. Non si può più guardare”, scrive un tifoso deluso. “E vogliamo parlare di Tomori? Ha fatto fare a Correa tutto quel che voleva”, incalza una giovane sostenitrice. “Ma siamo sicuri che non sia anche colpa di Pioli? La squadra ha avuto un crollo totale e l’allenatore non riesce a fare più nulla”, osserva un altro sostenitore. “Che amarezza. Sognavamo lo scudetto, se ci va di lusso faremo l’Europa League“, la chiosa di un tifoso rassegnato.

SPORTEVAI | 26-04-2021 22:40