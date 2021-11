Non solo Milan, anche la Juve sul gioiellino d'Argentina: è bagarre

11-11-2021 10:15

Uno score impressionante (15 reti nelle ultime 16 partite giocate, di cui 11 nelle ultime 7) e prospettive lusinghiere: Julian Alvarez, centravanti classe 2000 del River Plate, è il nuovo gioiellino del calcio argentino. Il fisico brevilineo – è alto 170 centimetri – e il notevole dinamismo ne fanno un classico attaccante di movimento, ma dal notevole fiuto per il gol. Logico che sulle sue tracce si siano già mossi diversi club europei e tra questi c’è anche la Juventus.

Alvarez, il Milan prima squadra italiana a muoversi

La prima squadra italiana a muoversi per Alvarez è stata il Milan, che ha chiesto informazioni sul conto del giovane attaccante dei Millonarios in tempi non sospetti. Nulla di concreto, però, anche se i tifosi rossoneri già sognano Alvarez per il ruolo di vice Ibra o come valida alternativa a Giroud. Insieme a qualche formazione di Premier League, inoltre, da registrare anche una timida richiesta di informazioni da parte della Fiorentina.

Juve su Alvarez: clausola rescissoria da 20-25 milioni

E la Juventus? A fare il nome del club bianconero a proposito di Alvarez è stato il portale specializzato TNT Sports, che ha fatto il punto anche sulla clausola rescissoria dell’attaccante. Il River Plate lo ha blindato con una ‘escape clause’ da 20 milioni di euro, che diventano 25 però se la cessione si perfeziona negli ultimi giorni di mercato. La Juventus per ora non ha fatto offerte ufficiali, ma ha inviato un osservatore: un biglietto a nome di un emissario bianconero è già stato acquistato per il match tra River e Racing del prossimo 24 novembre, in cui Alvarez sarà l’osservato speciale.

Milan-Juve, è duello per Alvarez: bagarre social

Sui social la notizia dell’interessamento della Juve per Alvarez non è passata inosservata. “E ti pareva, appena leggono di una squadra italiana su qualsiasi calciatore, si buttano nella trattativa pure loro”, accusa un sostenitore del Milan. “Credo che siamo ancora in vantaggio, la Juve si è mossa tardi”, garantisce un altro supporter rossonero. Ma i fan bianconeri non perdono l’ottimismo: “Alvarez? È fortissimo, molto più di Lautaro alla sua età. Magari la Juve lo prendesse”. Oppure: “Bene così: giovani di livello e motivati, basta con vecchi tromboni che costano un botto e non rendono”. E per finire: “Un fenomeno, unica perplessità è Allegri: se pensiamo che Kaio Jorge lo sta impiegando col contagocce, come si comporterebbe con un altro giovincello sudamericano?”.

