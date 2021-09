Non solo Mourinho, i romanisti hanno un altro idolo

Se la gara tra Roma e Sassuolo – forse la più spettacolare della Serie A in questo inizio di stagione – s’è conclusa in favore dei giallorossi il merito è stato soprattutto di Rui Patricio.

Rui Patricio nuovo idolo giallorosso

Il portiere portoghese è risultato provvidenziale con i suoi interventi, salvando ripetutamente la propria porta quando il punteggio era bloccato sull’1-1: ovvio, dunque, che il suo nome sia finito in top trend sui social network e sulle pagine dedicate al tifo romanista.

Durante la campagna acquisti, infatti, molti supporter giallorossi avevano accolto con un certo scetticismo il nazionale lusitano, che non reputavano adatto alla rifondazione affidata a Josè Mourinho.

Il mea culpa dei tifosi romanisti

In tre partite di campionato, però, Rui Patricio ha conquistato tutti, spingendo tanti tifosi a chiedere scusa per le loro critiche. “Com’era? A me Rui Patricio nun me dice gnente…” scrive Veretouttismo su Twitter citando uno dei commenti più comuni sui social dedicati alla Roma fino a qualche settimana fa. “Ma vi ricordate quando rompevate le scatole per una mezza quaglia di Rui Patricio in amichevole a metà luglio?”, chiede sarcastico Lorenzo.

Anche Francesco rinfaccia ai colleghi di tifo le critiche premature a Rui Patricio: “C’erano più tweet su Rui Patricio dopo due amichevoli… ma va bene così, perché al primo errore torneranno a parlarci di un portiere di 33 anni, pagato troppo, preso ‘pe da’ la stecca a Mendes’. Viva i romanisti. Viva la Roma. E viva pure Rui Patricio”.

“Per me, ci sono tre ere geologiche di differenza tra i portieri di prima e Rui Patrício. È un dato di fatto”, aggiunge Colden. “Rui Patricio… nulla da dire, è proprio un bel portierino… Daje Roma”, il parere di Maurizio.

SPORTEVAI | 13-09-2021 12:07