Norris si lega alla McLaren: "Voglio vincere qui"

Lando Norris esulta per l’annuncio dell’accordo con la McLaren per il rinnovo del contratto: nel 2022 sarà ancora un pilota della scuderia inglese. “Sono davvero contento di aver prolungato il mio rapporto con la McLaren. Essendo stato con il team per quasi cinque anni, mi sento davvero parte di questa famiglia e non potevo immaginare di iniziare la prossima fase della mia carriera da nessun’altra parte”.

“La McLaren è stata un grande supporto sin dai miei giorni nelle serie minori e adesso il mio obiettivo qui è chiaro: vincere gare e diventare campione del mondo. Da quando siamo entrati a far parte del team nel 2017, i nostri progressi sono stati costanti e abbiamo chiare ambizioni insieme per il futuro”.

“Voglio dire grazie a Zak Brown e Andreas Seidl per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti sin dall’inizio, e all’intero team per avermi dato un ambiente così solido per continuare la mia carriera. Abbiamo già avuto dei momenti incredibili insieme che non dimenticherò mai e ora non vedo l’ora di spingere i ragazzi insieme a Daniel per un successo ancora più grande negli anni a venire”.

OMNISPORT | 19-05-2021 10:42