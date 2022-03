Notte da Mvp per Doncic. Lakers alla deriva

04-03-2022 08:15

Notte fatale per le big NBA quella di venerdì 4 marzo. Perdono infatti contemporaneamente Bulls, Nets e Warriors, tutte giunte alla terza sconfitta consecutiva, oltre ai Lakers, che incassano il quarto ko di fila, settimo nelle ultime otto partite giocate contro i Clippers che allargano il gap che li separa dai cugini in classifica vincendo il settimo derby di fila.

Alla Crypto.com Arena ai gialloviola non bastano i 26 punti e otto rimbalzi di LeBron James a impedire ai Lakers, che staccano la spina ad inizio secondo tempo subendo un parziale di 23-0 che fa volare la squadra di coach Lue, trascinata dai 36 punti di Reggie Jackson.

A matare Golden State è invece un Luka Doncic in forma smagliante che stravince il duello con Steph Curry, autore di 21 punti contro i 41 dello sloveno che sfiora la tripla doppia aggiungendo 10 rimbalzi e nove assist. Mavericks sempre più saldi in zona playoff a Ovest così come a Est lo sono i Celtics: la franchigia del neo proprietario dell’Atalanta Stephen Pagliuca spazza via pure i Grizzlies di Ja Morant strappando il quarto successo nelle ultime cinque partite grazie ai 37 punti di Jayson Tatum.

Miami è più forte dell’emergenza contro i Nets ai quali non basta il ritorno di Durant: senza Jimmy Butler per gli Heat ci pensano Bam Adebayo, autore di 30 punti e Tyler Herro (27). C’è infine anche il marchio di Danilo Gallinari, presente nel quintetto titolare di Atlanta (11 punti) sui Bulls sempre più in crisi.

I risultati della notte:

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 130-124

Boston Celtics-Memphis Grizzlies 120-107

Toronto Raptors-Detroit Pistons 106-108

Brooklyn Nets-Miami Heat 107-113

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 122-113

San Antonio Spurs-Sacramento Kings 112-115

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 132-111

OMNISPORT