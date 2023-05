Novak Djokovic: "Roland Garros? Non sono preoccupato. Chiederò consigli a Rune..."

Il tennista serbo non fa drammi dopo lo stop a Roma: "Le condizioni lente del campo hanno influito"

17-05-2023 20:27

Novak Djokovic ha spiegato così la sua eliminazione dal torneo di Roma ad opera di Holger Rune: “Le condizioni lente non hanno aiutato, non ricordo davvero tanti giorni di fila con pioggia. Ovviamente in questo tipo di condizioni è molto difficile far correre la palla. Lui è molto, molto veloce, molto veloce. Grande anticipatore”.

“Rune è un giocatore di grande talento, dinamico, a tutto tondo. Lui stava meglio. Ha giocato troppo bene per me per la maggior parte della partita. Ho avuto un brutto inizio del terzo set. Penso che sia qui che la partita si è spostata dalla sua parte. Ha mantenuto i nervi saldi e ha meritato di vincere”.

Djokovic sente comunque di essere fiducioso in vista del Roland Garros: “So che posso sempre giocare meglio. Sicuramente non vedo l’ora di lavorare su vari aspetti del mio gioco, del mio corpo, sperando di rimettermi in forma al 100%. Questo è l’obiettivo. Ho sempre le mie possibilità negli Slam contro chiunque su qualsiasi superficie, al meglio dei cinque. Vediamo come va”.

I consigli a Rune per la carriera: “Gli chiederò consigli, semmai. Mi ha battuto due volte in cui abbiamo giocato l’uno contro l’altro, quindi… non ho consigli per lui. Finora sta andando molto bene”.

Sui favoriti per il Roland Garros: “Dipende se Nadal gioca o no… Ma accanto a lui ovviamente Alcaraz, Rune, questi ragazzi sono proprio lì nella contesa, sono alcuni dei più grandi favoriti per vincere il titolo”, sono le parole riportate da Ubitennis.