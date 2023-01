Nuoto – Arianna Castiglioni si trasferisce ad Imola: “Cerco serenità”

23-01-2023 21:21

Tempo di cambiamento netto per la nuotatrice di Busto Arsizio Arianna Castiglioni.

La primatista italiana dei 100 rana si trasferisce da Caserta ad Imola dove approda nella scuola di ranisti guidata da coach Casella con atleti del calibro di Fabio Scozzoli, Martina Carraro, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Andrea Castello.

“È successo tutto un mese fa ma devo dire che nel primo mese sono stata più a Livigno che a Imola, l’accoglienza comunque è stata ottima e per me nuotare con Martina Carraro che è un’amica ma anche una rivale, è un grande stimolo, anzi penso sia uno stimolo per entrambe”.

“Il mio sogno per questa nuova vita è ritrovare serenità – prosegue Castiglioni – certo devo ambientarmi sia al cambiamento sia ad un nuovo ciclo di lavoro, però fra due mesi ci sono gli assoluti che potrebbero valere già il lasciapassare per Fukuoka”.