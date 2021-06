Nuoto artistico, Italia qualificata per Tokyo 2020

L’Italia del nuoto artistico ha centrato la qualificazione all’Olimpiade di Tokyo.

Presso la piscina Sant Jordi di Barcellona erano in palio gli ultimi tre posti per i Giochi e le azzurre, dopo aver concluso i preliminari di giovedì nella routine tecnica in testa con 90.7917 (esecuzione 27.6000 impressione 27.6000 elementi 35.5917), si sono ripetute venerdì nel team free conquistando 93.2332 punti (27.9000 per l’esecuzione, 37.3332 per l’impressione artistica e 28.000 per le difficoltà).

Linda Cerruti, Domiziana Cavanna, Beatrice Callegari, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli ed Enrica Piccoli hanno quindi conquistato il primo posto finale con il punteggio complessivo di 184.0249 e ottenendo di conseguenza anche la qualificazione nel duo femminile.

Seconda la Spagna con 182.5206, terza la Grecia con 175.9000.

Già qualificate erano il Giappone, la Russia, l’Australia, l’Egitto, la Cina, l’Ucraina e il Canada.

In Giappone quindi l’Italia, sempre presente nelle gare olimpiche di nuoto artistico (ex sincronizzato), tranne che nel 1988 a Seul, l’Italia andrà alla caccia di una medaglia mai conquistata nella storia.

