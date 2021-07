Nuoto, batterie: Quadarella e 4x100 mista in finale, beffa Razzetti

Dopo la delusione nei 1500 metri stile libero, Simona Quadarella andrà in cerca di riscatto nella finale degli 800. La ventiduenne romana, infatti, ha chiuso col terzo tempo la sua batteria strappando così il pass per la gara che varrà le medaglie, un appuntamento dove non sarà presente Martina Rita Caramignoli, eliminata in 8’33″15.

Come Quadarella, andrà a caccia di una medaglia anche il quartetto azzurro della 4×100 mista che, con Sabbioni, Martinenghi, Di Liddo e Federica Pellegrini, si è qualificato per la finale con il terzo tempo in 3’42”65.

Chi ha mancato invece il passaggio in finale è stata Francesca Fangio che nei 200 rana è crollata chiudendo all’ultimo posto la sua semifinale con 2’27″97. All’opposto, chi è andato davvero vicino alla qualificazione è stato Alberto Razzetti, escluso dall’ultimo atto dei 200 misti per soli 6 centesimi: a nulla è valso il quinto posto in semifinale in 1’57″70.

Delusione per il duo Burdisso-Condorelli nei 100 farfalla, entrambi out già in batteria, mentre Margherita Panziera è passata in semifinale nei 200 dorso ma non ha brillato (2’10″26 il suo tempo).

OMNISPORT | 29-07-2021 14:03