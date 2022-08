Nuoto, Butini:"Europeo? Tanta pressione"

08-08-2022 14:16

Inizia l’unidici agosto l’Europeo di Nuoto di Roma e dopo il buon Mondiale di Budapest alte sono le aspettative.

Ne ha parlato il Direttore Tecnico dell’Italnuoto Cesare Butini a Rai Sport: “La pressione viene percepita da tutti perché siamo attesi a dei risultati in linea con quelli che abbiamo ottenuto negli ultimi anni. Budapest è stato uno spartiacque nel percorso della nazionale, prestazioni e record personali sono stati eccezionali in una stagione molto particolare, col Mondiale in una data particolare che ha determinato un aggiustamento della preparazione anche per l’Europeo”.

E poi: “Sorprese? La carta Ceccon me la sono sparata nello scorso campionato ma anche grazie alla Federazione abbiamo convocato nove atleti nati dopo il 2000, cerchiamo di puntare anche al percorso del futuro. Federica Pellegrini madrina? Fa un effetto strano, perché in una sede che l’ha vista protagonista nel 2009. Un bellissimo déjà-vu che ci fa ricordare anche la figura di Alberto Castagnetti che aveva portato lei e la squadra a ottimi livelli”.