Nuoto di fondo, Paltrinieri: “Voglio capire a che punto sono"

Giornata importante quella odierna per Gregorio Paltrinieri che alle 14.45 esordirà negli Europei 2021 di nuoto. Lo farà nelle acque libere, volendo capire a che punto è la propria condizione visto il duplice impegno nel fondo e nel nuoto in corsia.

Il nostro azzurro ha davanti un vero e proprio tour de force per arrivare a centrare il suo duplice obiettivo alle Olimpiadi di Tokyo. Il carpigiano infatti ha nel mirino il target del successo sia in vasca che nella 10 km.

“Non vorrei dare preferenze alle gare in piscina o a quelle in acque libere, certo la vasca la frequento da più tempo e qui l’acqua del bacino è abbastanza fredda, 16 gradi, che ci costringerà a gareggiare con le mute, condizioni opposte a quelle che troveremo alle Olimpiadi di Tokyo. Gareggerò tre volte, 5 e 10 km, e nella staffetta 4×1250. Certo, la 5 km si addice di più alle mie caratteristiche ma è quella che non si trova in tutte le manifestazioni a differenza della 10 km“.

Si comincerà quindi con la 5 km, una distanza che per caratteristiche dovrebbe favorirlo maggiormente, ma non presente nel programma a Cinque Cerchi. Un contesto di gara che vedrà tanti atleti di livello e nel quale vi dovrebbe essere anche il tedesco Florian Wellbrock, atleta anch’egli in ballo per raggiungere lo stesso traguardo di Paltrinieri ai Giochi, mentre invece, ai blocchi di partenza in piscina ci sarà l’ucraino Mykhailo Romanchuk.

“L’obiettivo principale è quello di capire a che punto della preparazione. Altro aspetto importante è il ritorno dopo un anno e mezzo al confronto internazionale con i miei diretti avversari. L’ultima gara risale, infatti, agli Europei in vasca corta del dicembre 2019. A Budapest ci saranno tutti i più forti, a partire dall’ucraino Romanchuk nei 1500 ma non voglio pensare a particolari prestazioni sotto l’aspetto cronometrico”, ha chiosato il campione olimpico delle trenta vasche a Rio 2016.



