Nuoto, Martinenghi: "L'addio della Pellegrini ci ha responsabilizzato"

09-08-2022 17:48

Nicolò Martinenghi, il re italiano della rana, si prepara agli Europei di nuoto.

L’azzurro, che può sfruttare a suo favore l’assenza di Adam Peaty (probabilmente ancora non al massimo della propria condizione dopo l’infortunio al piede e le prestazioni deludenti ai Giochi del Commonwealth), ha parlato alla Prealpina del ritiro di Federica Pellegrini, madrina dell’Europeo di Roma.

Martinenghi: “Il titolo iridato non mi ha cambiato più di tanto”

“La sua assenza si sente, però è bello pensare che con il suo addio siamo arrivati in tre o quattro a compensare. Paradossalmente, il suo addio ha dato una grandissima spinta e maggiori responsabilità per tutti”.

E sulla rassegna di Roma: “Non so quante altre volte mi capiterà di gareggiare in una competizione internazionale in casa. Spero di farmi trascinare dalle emozioni che verranno dal pubblico. Arrivarci da campione del mondo? Il titolo iridato non mi ha cambiato troppo, certo mi ha dato qualcosa in più, a partire dalla sicurezza personale”.