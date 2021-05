Nuoto, Paltrinieri: "Fino a tempo fa non sapevo nulla del fondo"

Gregorio Paltrinieri l’ultima impresa e l’ultima medaglia l’ha portata a casa non in piscina ma nelle acque libere.

Nella giornata di ieri, 12 maggio, il nuotatore di Carpi ha vinto la medaglia d’oro nella 5 km agli Europei di Budapest. A Gazzetta dello Sport si è così raccontato: “Del fondo non sapevo niente fino a qualche tempo fa, solo gareggiando potevo capire cosa sia giusto fare o no. Non è una cosa istintiva. Piano Piano mi sento più cosciente di ciò che faccio e credo sempre di più in me stesso in quello che faccio”.

E poi: “Ora provo le stesse sensazioni che provavo in piscina. Non mi interessano le rivincite ma ciò che voglio fare”.

Oggi, intanto sarà impegnato anche nella 10 km: chissà se saprà regalare altre emozioni.

OMNISPORT | 13-05-2021 11:15