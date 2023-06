Nuoto, Quadarella: “Buon tempo al Settecolli, a Fukuoka non farò i 400”

L'atleta azzurra ha vinto comodamente i 1500 a Roma: “Ma non avevo buone sensazioni”. Ai Mondiali “non ci sono aspettative particolari. Arriverò lì e capirò come sto”

24-06-2023 09:53

Simona Quadarella ha vinto comodamente i 1500 metri stile liberi al Settecolli di Roma. Il tempo è stato di 15.53.24, crono che soddisfa la nuotatrice azzurra, in particolare in vista dei Mondiali di Fukuoka in programma tra meno di un mese. “Il tempo è molto buono – afferma Quadarella dopo la gara – le sensazioni non erano delle migliori, ho faticato dal primo all’ultimo metro e nonostante tutto ho chiuso con un buon crono. Sono contenta, ci eravamo prefissati di fare quello che avevo fatto agli Assoluti, poi se il tempo si abbassava tutto bene, altrimenti pazienza. Siamo scesi da poco dall’altura, sono ancora un po’ affaticata“.

Stanca, dunque, reduce da un carico di lavoro in altura, con sensazioni non buone, eppure il tempo è di tutto rispetto. E questo non può che far piacere a Quadarella, apparsa costante per tutta la gara a Roma: “Una costanza che sono riuscita a mantenere negli scorsi mesi, come fatto agli Assoluti ad aprile”.

Simona Quadarella ha il pass mondiale per tutte le discipline: altro motivo per cui sorridere. Ma l’atleta italiana rivela: “Bello essere qualificati in tutte le discipline, è la prima volta che mi qualifico anche nei 400, che probabilmente non farò. Ma fa sempre un certo effetto, vedremo cosa poter fare”. Meglio non sbilanciarsi, anche sulle prospettive (comunque alte) di medaglia alla rassegna iridata di Fukuoka: “Le mie aspettative? Vedremo, arrivo lì e capirò”. Le scappa però un sorriso che significa che si sente bene. E dopo un mese di ulteriore rodaggio, sarà sicuramente al massimo.