Nuova avventura per Del Piero: sarà opinionista di ESPN

Una nuova avventura nel mondo del calcio per Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus è diventato uno dei nuovi opinionisti di punta della rete americana ESPN. Sarà nello studio di ESPN FC, programma quotidiano. “Sono felice di far parte di ESPN FC. Ho visto quanto è cresciuta la fan base statunitense del calcio negli ultimi 5 anni, la crescita dii tantissimi giovani talenti americani ha portato popolarità. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza in campo nello studio”.

Nel roster di commentatori ci sono anche altri grandi nomi noti come quelli di Jurgen Klinsmann e Frank Leboeuf, oltre ai grandi volti del calcio statunitense degli ultimi anni.

L’esordio di Del Piero, che ha già lavorato in TV con ‘Sky Sport’ sia da studio sia come seconda voce nelle telecronache, sarà sabato 6 marzo in occasione di Juventus-Lazio.

OMNISPORT | 05-03-2021 11:26