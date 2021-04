Nuova idea per la mediana, ma i milanisti dicono no

I rinnovi di contratto sono il tema caldo in casa Milan, ma Paolo Maldini continua a guardarsi attorno per cercare rinforzi utili in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il dirigente rossonero sarebbe pronto a un investimento importante per rafforzare il centrocampo.

Milan, offerta per Amrabat

Il Milan, infatti, avrebbe offerto 20 milioni di euro alla Fiorentina per il cartellino di Sofyan Amrabat, centrocampista esploso nella scorsa stagione con la maglia del Verona e acquistato in estate dai viola. Nella Fiorentina, però, Amrabat non ha offerto lo stesso rendimento avuto nel passato campionato: ecco perché Maldini avrebbe messo sul piatto la stessa cifra pagata dal club di Commisso all’Hellas.

Una somma che, però, la Fiorentina non ritiene sufficiente per lasciar partire Amrabat. La sensazione è che i due club ne riparleranno, intanto i tifosi del Milan hanno iniziato a dividersi sul valore del centrocampista marocchino e sulla sua utilità nell’organico a disposizione di Stefano Pioli.

I milanisti si spaccano

“Amrabat unico vice-Kessie degno di nota. Giocatore sensazionale, sarebbe il colpo perfetto”, scrive su Facebook Andrea, promuovendo a pieni voti l’idea di Maldini. Desar concorda: “Che grande colpo che sarebbe, Amrabat a me piace moltissimo, è un giocatore moderno”.

“Buon calciatore… Ma con Kessie non troverebbe spazio”, scrive invece Salvatore, più scettico. Molti altri milanisti, invece, non approvano, come Michele: “Amrabat? Assolutamente no!”. “20 milioni per chi? A questo punto dalla Fiorentina prendiamo Castrovilli”, suggerisce Tomas.

Anche Fabio suggerisce un altro obiettivo: “Meglio andare in casa Udinese e puntare su De Paul…”. “Per come ha giocato quest’anno 20 milioni sono troppi”, aggiunge Andrea. Ma Marco invita gli altri milanisti a essere positivi: “Fidatevi di Maldini…”.

SPORTEVAI | 07-04-2021 10:46