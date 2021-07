Nuova maglia 'ecologica' per la Lazio: confermato il biancoceleste

La Lazio ha ufficializzato la nuova maglia per la stagione 2021-2022. La società capitolina, in collaborazione con lo sponsor tecnico Macron, ha svelato il kit ufficiale per il prossimo campionato di Serie A realizzato con materiale interamente riciclato.

La nuova casacca della formazione guidata da Maurizio Sarri, infatti, verrà realizzata attraverso la totale riqualifica di quasi un milione di bottigliette di plastica.

Per la precisione, ciascuna maglia indossata dal club romano sarà composta da un tessuto interamente ‘green’ generato dall’impiego di tredici bottigliette di plastica.

