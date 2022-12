Nuova pista di mercato per l’Arsenal: obiettivo Sane

10-12-2022 12:32

Secondo quanto riporta la Bild, c’è un nuovo obiettivo di mercato per l’Arsenal, che più che obiettivo assomiglia (quasi) ad un desiderio. Il nome è quello di Leroy Sane, attaccante esterno in forza al Bayern Monaco.

Il contratto tra il club ed il 26enne tedesco scade nel 2025 ma ci sarebbe delle buone possibilità secondo cui non si arrivi ad un nuovo accordo e quindi ad prolungamento della collaborazione. In questo caso il Bayern Monaco sarebbe propenso nel mettere il giocatore sul mercato.

L’Arsenal sta alla finestra, attende gli sviluppi e spera di poter dire presto la sua in quella che sarebbe un’importante trattativa.