Nuova super offerta Dazn: due mesi a metà prezzo, solo per pochi giorni. Ecco come

In vista del big match Napoli-Inter, Dazn lancia una nuova offerta per assicurarsi il piano Standard a 19,90€ per i primi 2 mesi

01-12-2023 10:31

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La quattordicesima giornata di Serie A sembra un vero e proprio crocevia del campionato. In programma domenica sera c’è Napoli-Inter, uno dei super big match della stagione: la sfida tra la squadra che ha vinto brillantemente l’ultimo scudetto e quella che secondo tutti i pronostici è largamente favorita per la vittoria quest’anno. Si prospetta un match molto equilibrato e di altissimo livello che potrebbe riaprire di fatto la corsa scudetto. Con la Juve che sorniona è lì nel gruppo delle migliori e il Milan che non ha intenzione di mollare. E il bello deve ancora arrivare dato che solo nel mese di dicembre sono in programma partitone come: Juve-Napoli, Inter-Lazio, Roma-Napoli, Juve-Roma solo per dirne alcune.

E per vedere in diretta tutti questi big match e in generale le partite del campionato di Serie A a partire da Monza-Juve di venerdì 1 dicembre, si può approfittare di un supersconto di Dazn: 3 giorni per abbonarsi a un prezzo molto ridotto. Vediamo nel dettaglio di che si tratta

Offerta speciale Dazn: in cosa consiste

L’offerta speciale di Dazn riguarda il piano Standard: chi si abbona adesso paga solo 19,90€ al mese per i primi 2 mesi. Dopo i primi 2 mesi il piano Dazn Standard si rinnova al prezzo in vigore in quel momento, attualmente 40,99€ al mese. Quindi in sostanza uno sconto di oltre 40€ secchi, oltre il 50% del prezzo abituale. C’è tempo fino al 3 dicembre.

Fai qui il tuo abbonamento a Dazn Standard

Il passaggio a qualunque altro piano durante i primi 2 mesi, comporta la perdita della promozione. Si può disdire con 30 giorni di preavviso. Comunque sia, sul sito di Dazn ci sono tutti dettagli dell’operazione, che è sempre meglio leggere

Fonte:

Cosa contiene Dazn Standard

Include tutti gli sport disponibili su Dazn: la Serie A, la Serie B, LaLiga, il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby, il volley, una selezione di partite di NFL, i canali Eurosport, il calcio femminile e molto altro.

Come si utilizza Dazn Standard

Si possono registrare fino a 6 dispositivi, si può guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica e fino a 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet

Quindi ricapitolando:

In cosa consiste l’offerta Dazn: Dazn Standard a 19,90€ per i primi 2 mesi

Disdetta : con 30 giorni di preavviso

: con 30 giorni di preavviso Rinnovo : automatico, dal terzo mese 40,99€ al mese

: automatico, dal terzo mese 40,99€ al mese L’offerta scade il 3 dicembre

Fai qui il tuo abbonamento a Dazn Standard

Fonte: ANSA