Inter-Lazio, Inzaghi aveva chiamato il cambio Bisseck-De Vrij prima del rigore. Reazione furiosa: “Me ne vado”

Il clamoroso retroscena catturato dalla telecamere di Dazn che avrebbe potuto cambiare la storia del campionato. Cosa hanno fatto in tribuna Marotta, Zanetti e Lautaro.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Questione di secondi. Venti, per la precisione. La bordocam di Inter-Lazio griffata Dazn fa venire a galla un retroscena che avrebbe potuto cambiare la storia del campionato e dei nerazzurri. Già, esattamente 20 secondi prima del fallo da rigore commesso da Bisseck, Inzaghi aveva ordinato il cambio con De Vrij. Indemoniato, poi, l’allenatore dopo l’assegnazione del penalty: la ricostruzione.

Inter-Lazio: Inzaghi stava per sostituire Bisseck

Le immagini pubblicate oggi da Dazn non lasciano spazio a dubbi. Siamo nel finale della sfida scudetto di San Siro. L’Inter è avanti 2-1 sulla Lazio e in quel momento è in testa alla classifica per lo 0-0 del Napoli a Parma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mentre Inzaghi prepara dei cambi, all’improvviso si gira e dice: “Stefan, vieni per Bisseck”. Forse intuisce il pericolo e chiama la sostituzione con De Vrij. Ma non c’è tempo. Venti secondi d’orologio ed ecco il tocco di braccio del difensore tedesco. Chiffi ferma il gioco, perché c’è un check in corso.

Inzaghi indemoniato: perde la testa al rigore

Il tecnico emiliano si rivolge immediatamente al collaboratore tecnico Cecchi: “Cos’è qui?” domanda. “Niente, niente” risponde. Poi corre dal quarto uomo Marcenaro per sollecitare i cambi.

Nel frattempo l’allenatore della Lazio, Marco Baroni, invoca il rigore: “L’ha presa con la mano”. Inzaghi, invece, mima il gesto di Bisseck: “È attaccato”. Arnautovic supporta la tesi del suo allenatore, ma Chiffi viene richiamato al Var e Simone perde la testa: “Me ne vado”.

Le reazioni di Marotta, Zanetti e Lautaro e i due rossi

Le telecamere si spostano in tribuna e puntano su Marotta e Zanetti, che sono letteralmente increduli per quanto appena successo in campo. Nel frattempo anche a Baroni saltano i nervi: i due allenatori finiscono per essere espulsi. Ma Inzaghi non esce. Prima di lasciare il terreno di gioco, vuole vedere le immagini.

Chiffi, però, è irremovibile: niente monitor fin quando è in zona. A quel punto l’allenatore va via, ma solo dopo aver detto al suo staff di aspettare con le sostituzioni. È il momento del rigore. Sul dischetto si presenta Pedro. Capitan Lautaro, infortunato e in tribuna, preferisce non guardare. Sommer si lascia andare a un sorriso nel tentativo di innervosire lo spagnolo. Che non sbaglia: 2-2.

E quella del Napoli al pareggio della Lazio

La notizia del pareggio arriva anche a Parma, nonostante i problemi di connessione al Tardini. Conte chiede tre volte: “Ha pareggiato la Lazio?”. Oriali chiede conferma alla tribuna. Poi scoppia il caos: anche in questo caso espulsi i due allenatori.