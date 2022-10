Nuova vita per Peluso: l'ex terzino nello staff di Palladino al Monza

17-10-2022 15:37

Inizia una nuova vita per Federico Peluso. Dopo aver terminato in estate la sua lunga esperienza di 8 anni al Sassuolo (oltre ad aver vestito, in carrera, le maglie di Pro Vercelli, Ternana, Albinoleffe, Atalanta e Juventus), l’ormai ex terzino classe 1984 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. E, proprio oggi, è entrato a far parte nello staff di mister Raffaele Palladino al Monza in qualità di collaboratore tecnico.

Questo il comunicato del club brianzolo: “AC Monza comunica che da oggi Federico Peluso entra a far parte dello staff di Mister Raffaele Palladino. Nato a Roma il 20 gennaio 1984, da calciatore ha vestito tra le altre squadre le maglie di Atalanta, Juventus e Sassuolo, collezionando 274 presenze in Serie A e disputando anche tre gare con la Nazionale azzurra. Lo scorso 22 maggio ha giocato la sua ultima partita col Sassuolo, contro il Milan“.