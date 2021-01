Nuovo attacco alla Juve: Arbitro trattato come una sguattera

La nuova giornata di campionato è alle porte, ma non si sono ancora placate le polemiche legate agli incontri del turno precedente. In particolare, fa ancora discutere la direzione di Irrati in Milan-Juventus, pesantemente contestata sia dai bianconeri che dai rossoneri. Sul suo profilo Twitter, il giornalista Paolo Ziliani lancia un sondaggio che contiene in realtà un nuovo attacco proprio alla Juve e a uno dei suoi calciatori più rappresentativi: Chiesa, migliore in campo nella serata di San Siro.

Irrati, Chiesa e il Tweet di Ziliani

Ecco il post di Ziliani, contenente riferimenti alle discussioni all’intervallo tra il direttore di gara, il tecnico bianconero Pirlo e lo stesso Chiesa: “Uno degli arbitri più esperti intimidito e costretto a giustificarsi verso un giovane calciatore che gli dà del tu e lo tratta come una sguattera del Guatemala. In che campionato siamo? A. Torneo dei bar di Pizzighettone B. Bagnini-Turisti Riviera Romagnola C. Serie A col verme”.

Ziliani-Juve, i risultati del sondaggio

Tante le risposte e le preferenze espresse in ossequio all’inusuale e irriverente sondaggio. È uno scontato plebiscito per la risposta C. Ma all’inizio qualcuno domanda: “Perché del Guatemala?”. Ziliani precisa: “Cit. Ministra Federica Guidi“. “Più che altro è l’atteggiamento: Chiesa che fa l’offeso, l’arbitro che quasi si genuflette. Mah, sono in imbarazzo per loro”, osserva una giovane utente. Un tifoso juventino posta la foto dei giocatori del Napoli che accerchiano Massa durante il match con l’Inter e ironizza: “Gli altri invece sono rispettosi”. Irrompe Franco e puntualizza serafico: “E infatti vengono espulsi”. Anche Ciro posta una foto di una famosa protesta di Higuain (quando giocava nel Napoli) proprio con Irrati: “Qua invece fece il sostenuto, 4 giornate di squalifica”. E Salvatore, tifoso della Fiorentina, osserva amaro: “Gli arbitri sono permalosi solo con le altre squadre, se avesse avuto ancora la maglia viola avrebbe preso 2 giornate di squalifica”.

SPORTEVAI | 09-01-2021 12:00