Nuovo forfait per Jacobs: preoccupazione in vista dei Mondiali

30-06-2022 18:55

Nuova tegola pesantissima per Marcell Jacobs: il campione olimpico dei 100 metri non disputerà la gara di stasera al meeting di Stoccolma, tappa della Diamond League, sulla distanza che lo ha reso celebre in tutto il mondo, per un fastidio al gluteo. Lo ha fatto sapere sul sito ufficiale della federatletica italiana il tecnico Paolo Camossi.

Marcell Jacobs dà forfait a Stoccolma, la motivazione

Ecco il testo del comunicato della Fidal.

“A scopo precauzionale il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs non gareggerà nel meeting di stasera della Wanda Diamond League, dove era atteso nei 100 metri per l’ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. Secondo quanto si apprende dal tecnico Paolo Camossi, la scelta dello sprinter azzurro delle Fiamme Oro è motivata da ragioni di cautela dopo un consulto con il proprio staff. ‘Da ieri, dopo l’allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo – le parole di Camossi – Anche stamattina abbiamo valutato la situazione ma il suo corpo dà segnali di fastidio. A quindici giorni dai Mondiali non possiamo prenderci il rischio di correre stasera'”.

I 60 metri dei Mondiali indoor unico lampo di Jacobs nel 2022

Marcell Jacobs, dopo gli ori a cinque cerchi dell’anno scorso a Tokyo 2020 nei 100 e nella staffetta 4×100, lo scorso 19 marzo ha vinto il titolo mondiale indoor a Belgrado sui 60 metri col tempo di 6”41, nuovo record europeo, dimostrando di non aver perso lo smalto dell’estate precedente. Ma i mesi successivi sono stati un calvario.

Nel 2022 solo due presenze outdoor per Jacobs

Il 27enne azzurro nativo di El Paso, Texas, ha gareggiato all’aperto nel 2022 nei 100 soltanto due volte a causa di ripetuti infortuni. La prima volta è stata il 18 maggio a Savona, quando ha corso in batteria in 9”99 e poi ha vinto la finale in 10”04, la seconda volta sabato scorso ai campionati italiani assoluti di Rieti, vinti in 10”12, tempo non certo all’altezza delle sue possibilità. Ora il nuovo stop e la rinuncia a quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo test prima dei Mondiali di Eugene che partono il 15 luglio: come ci arriverà?