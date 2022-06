Nuovo record italiano nel lancio del martello per Sara Fantini

08-06-2022 21:49

A Trnava, in Slovacchia, nel prologo del P-T-S Meeting, tappa Silver del Continental Tour, Sara Fantini, 24enne emiliana di Fidenza, ha ulteriormente migliorato il record italiano del lancio del martello femminile che aveva stabilito il 28 maggio a Lucca, quando con 74,38 l’aveva tolto a Ester Balassini, che lo deteneva dal 2005 con 73,59. Oggi Fantini è arrivata a 74,86 metri, sesta prestazione mondiale stagionale, al secondo lancio dopo che nel primo aveva fatto 72,85, e anche nel terzo è andata oltre il record precedente con 74,49. Poi gli ultimi tre lanci sono stati nulli ma la sua vittoria nella gara (seconda la danese Kathrine Jacobsen con 74,22) non è stata in pericolo.