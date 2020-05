Nuovo stadio Cagliari: tempi e capienza

Arrivano nuovi dettagli sul nuovo stadio del Cagliari: "Sei mesi per il progetto definitivo, altri sei per l'ok della conferenza dei servizi, tre mesi per arrivare al bando e altrettanti per consegnare l'opera a chi vincerà la gara europea. Da oggi, quindici mesi e si parte con i lavori" ha detto al Corriere dello Sport Stefano Signorelli, responsabile delle infrastrutture del club rossoblù.

"Il nostro stadio – ha continuato – sarà un catino, proteso verso il campo di gioco, moderno, comodo, visibilità ottimale. Assistere a una partita del Cagliari nel nostro stadio, sarà ogni volta un'esperienza unica. Trasparirà fortemente la sardità dell'impianto e di chi lo frequenta, per incutere timore reverenziale negli avversari: gli stadi moderni devono avere un impatto emotivo a vantaggio di chi gioca in casa".

Chiosa sulla capienza: "Inizialmente abbiamo immaginato un impianto da 21'000 posti, ma abbiamo capito presto che dovevano essere di più e l'ipotesi europei in Italia nel 2028 ci ha convinti. Sicché ai primi sì delle autorità comunali e regionali, con le relative dichiarazioni di pubblico interesse, ne abbiamo dovuto aggiungere una seconda una volta aggiornato il progetto a 25'000 posti estendibili a 30'000".

SPORTAL.IT | 21-05-2020 14:30