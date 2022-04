Nzola, altra bufera: Thiago Motta lo caccia dall'allenamento

26-04-2022 22:32

Lo Spezia vede ormai vicinissima la seconda salvezza consecutiva, ma continua a fare i conti con il caso Nzola.

Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per la gara contro il Torino, infatti, l’attaccante angolano sarebbe stato allontanato dall’allenamento di martedì dal tecnico Thiago Motta al termine di uno scambio verbale con un compagno avvenuto pochi minuti dopo l’inizio della seduta.

Sembra quindi improbabile, a meno di un chiarimento nei prossimi giorni, che Nzola torni tra i convocati per la partita di sabato sera contro la Lazio.

Per l’ex Trapani, che in stagione ha segnato solo due gol, si tratta dell’ennesimo scontro in stagione con Thiago Motta, che segue di qualche settimana il “siparietto” durante la gara contro l’Inter, quando l’allenatore fu costretto a sostituire l’attaccante dieci minuti dopo il suo ingresso in campo perché il giocatore, nonostante l’aiuto della panchina, non era riuscito a sfilarsi l’orecchino dopo l’invito dell’arbitro Maresca.

OMNISPORT