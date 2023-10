Obafemi Martins apre night in Nigeria e lo chiama “Cosa nostra”: è bufera

L'ex attaccante nigeriano non ha dimenticato l'Italia: il suo nuovo night a Lagos, però, è al centro delle polemiche per il discutibile nome scelto

13-10-2023 16:00

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Ricordate Oba Oba Martins? L’ex attaccante dell’Inter, famoso per le sue capriole dopo i gol e ricordato come l’acrobata del calcio, ha sempre dichiarato: “Quando il calcio mi avrà stancato, me ne tornerò in Africa.” Ebbene il momento è arrivato nel 2021 quando da calciatore è diventato imprenditore nel giro di due anni. Dopo una carriera ricca di gol sui campi di Serie A (all’Inter dal 2001 al 2006), Premier League, La Liga, Bundesliga ha aperto e inaugurato di recente un suo nuovo locale notturno a Lagos, nella capitale della Nigeria, con un nome alquanto discutibile che richiama una organizzazione criminale.

Obfaemi Martins e il suo nuovo locale chiamato ‘Cosa nostra’

Da calciatore era abituato a fare le capriole e dopo alti e bassi nel mondo del calcio è arrivato il suo ritiro dal mondo professionistico nel 2021, dopo un lungo percorso di quattro anni in Cina. Quindi il ritorno in Nigeria e l’annuncio dell’apertura di una sua nuova attività, un night-club per l’esattezza, che ha attirato l’attenzione per il nome scelto: si chiamerà “Cosa Nostra,” come pubblicizzato sul profilo Instagram dell’ex attaccante. Una scelta di cattivo gusto che evoca associazioni sgradevoli.

Obfaemi Martins e l’Inter al centro dell’attenzione per il nightclub

L’ex attaccante nerazzurro si gode i pomeriggi in palestra e le notti a Lagos ma per i tifosi italiani c’è rabbia e sgomento per la scelta del nome del suo nuovo locale: C’è chi attacca l’ex calciatore e il club nerazzurro: “Bravo Oba Oba, hai chiamato il tuo nuovo nightclub in onore del vero nome della tua ex squadra.” E ancora: “In onore al suo ex club. Ci sta”. C’è poi chi aggiunge. “Non ci si scorda mai di dove si è stati bene…”.

Tra i tifosi c’è anche chi critica la scelta del nome: “Non sono per niente d’accordo, ma come si fa a chiamare un locale con il nome della Mafia? Vergognati!!!”. Alcuni commenti sono anche molto più duri e provocatori: “Beh, che non si dica che non hanno senso di appartenenza questi africani!” E infine: “Da Matteo Messina denaro a Don Oba il passo è breve”

Oba Martins dall’infanzia a quando rischiò di morire in Nigeria

Singolare la storia dell’ex attaccante. A soli 22 anni, durante un viaggio nel suo paese d’origine, qualcuno tentò di ucciderlo. Oba Martins si trovava al volante della sua Mercedes quando la portiera fu crivellata di colpi, e il suo amico seduto accanto rimase ferito alla spalla. Si salvò nascondendosi sotto il volante dell’auto.

I suoi ricordi da ragazzino in Nigeria, però, sono positivi e in una recente intervista ha raccontato come sia nata la sua esultanza: “È nata quando avevo 12 anni, giocavo in strada e senza scarpe. Ero il più forte, ma i miei compagni non si divertivano quando segnavo. Allora ho iniziato a fare le capriole, e tutti ridevano. Da quel momento, non ho mai smesso.”

Obfaemi Martins, dalla Reggina alla Serie A con l’Inter

In Italia arrivò nel 2000, alla Reggiana, insieme ad altri tre nigeriani, ma solo lui e Makinwa convinsero la dirigenza. Poi approdò alla Primavera dell’Inter, dove ha debuttato in Champions League sotto la guida di Hector Cuper.

Quando Obfaemi Martins fu indagato per falsa età

La sua carriera, oltre ad essere ricca di capriole, non è stata priva di ombre: la federazione nigeriana sollevò dubbi sulla vera età di Martins durante il suo periodo all’Inter. Sostenevano che non fosse nato nel 1984, ma cinque anni prima. Alla fine, la questione si risolse con un’ammissione di errore da parte del paese africano, ma il dubbio è persistito fino al termine della sua carriera.