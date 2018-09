Ochoa torna a parlare del Napoli

Guillermo Ochoa, intervistato da L'Avenir, è tornato a parlare del suo mancato approdo al Napoli durante la scorsa sessione di mercato.

"Ormai fa parte del passato. In questo momento sono concentrato unicamente sullo Standard Liegi – ha dichiarato il portiere messicano – Non posso essere deluso, perché le mie qualità come calciatore e il mio lavoro non sono state messe in discussione e non era una situazione che dipendeva da me. Si è trattato più di questioni burocratiche che di preoccupazioni sull’affidabilità in campo".

Il trasferimento era saltato a causa dello status di extracomunitario dell'estremo difensore dello Standard.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 17:15