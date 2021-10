Odriozola: "Sto bene alla Fiorentina"

15-10-2021 21:04

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola a Radio Bruno Toscana ha promosso i suoi primi mesi in viola: “Sono molto felice di essere alla Fiorentina, un club con grande storia in Serie A. E’ un club molto appetibile, che attira l’attenzione, in più c’è la città che è stupenda. Penso che stiamo facendo bene, secondo me faremo un’ottima stagione”.

“Qualificarsi in Europa? Possiamo giocarcela con tutti, e dobbiamo giocare ogni gara per vincere. Dobbiamo sognare in grande. Il futuro? Non ci ho ancora pensato, sto bene qui. Il mio adattamento sta procedendo molto bene. Per il momento preferisco vivere il presente. Mi sto godendo la gente e la città”.

