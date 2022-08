Offerta da 130 milioni del Manchester United per un top player

17-08-2022 20:59

La notizia bomba è stata riportata da As, perché oltre alla squadra inglese l’altra parte interessata è l’Atletico Madrid, che però ha risposto picche.

Veniamo al dunque: con Ronaldo in uscita – ma con nessuno disposto a sostenere i suoi costi – e la tifoseria imbufalita per il pessimo inizio di stagione degli uomini di Ten Hag, la dirigenza del Manchester United ha pensato di dare una scossa provando a portare in città un’altra (giovane) stella del calcio portoghese. Parliamo di Joao Felix, in forza proprio ai Colchoneros.

Secondo il quotidiano spagnolo, l’Atletico avrebbe rifiutato la bellezza di 130 milioni di euro per il 22enne attaccante lusitano. Va ricordata però la clausola risolutiva da oltre 350 milioni inserita nel contratto di Joao Felix, a mettere le cose in salita non solo per il ricco United, ma per ogni altra possibile pretendente. La trattativa, insomma, non dovrebbe avviarsi. Anche perché questo rumor di mercato sembra essere stato dettato più dalla confusione che sconvolge i Red Devils che da una reale esigenza di rinforzare un organico – sulla carta – già molto costoso e di buona qualità.

