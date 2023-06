Olanda-Italia, moviola: la beffa evitata da Frattesi e il gol annullato

La prova dell'arbitro Nyberg nella finalina per il terzo posto in Nations League analizzata ai raggi X

19-06-2023 09:11

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non è stato un pomeriggio facile per l’arbitro Glenn Nyberg che ieri ha diretto la finale per il terzo posto della Nations League che ha visto l’Italia di Mancini battere l’Olanda per 3-2. Gara combattuta con diversi casi dubbi ma come se l’è cavata il fischietto svedese nel match di ieri?

I precedenti di Nyberg con l’Italia

Nyberg non aveva mai arbitrato la Nazionale maggiore azzurra ma ha arbitrato sia l’Under 17 che l’Under 20: la prima nelle qualificazioni agli Europei 2018, 3-0 contro il Montenegro, la seconda nella recente finale mondiale contro l’Uruguay, con gli azzurrini di Nunziata che si sono dovuti arrendere al gol di Luciano Rodriguez a 4′ dalla fine. Proprio in questa partita aveva espulso Prati, ma dopo aver rivisto il fallo (che era rosso) ha cambiato il colore del cartellino pescando il giallo.

Lo svedese aveva diretto quest’anno la gara d’andata dei playoff di Europa League tra Salisburgo e Roma e il match dell’Olimpico Lazio-AZ Alkmaar, andata degli ottavi di finale di Conference League.

Olanda-Italia, Nyberg ha ammonito quattro giocatori

Assistito da Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist sempre svedesi, con al Var il polacco Bartosz Frankowski e Avar Pawel Pskit e quarto uomo l’estone Kristo Tohver, l’arbitro Nyberg ha ammonito quattro giocatori, di cui tre della nazionale di Mancini: Dimarco, Barella, Acerbi (I), Weghorst (O)

Olanda-Italia, i casi da moviola

Positiva nel complesso la prestazione di Nyberg, anche se si segnalano un giallo non dato a Verratti per un intervento su Wieffer e i 16 minuti di recupero che, pur considerando i cooling break, sono sembrati eccessivi e hanno ricordato i maxirecuperi dei Mondiali in Qatar.

Due i principali casi da moviola. Al 20′ l’Italia segna con Frattesi ma l’esultanza si strozza quando viene richiesto l’intervento al Var. Il centrocampista del Sassuolo – che era in posizione regolare – si era visto annullare una rete al Var già con la Spagna ma stavolta la beffa non c’è: sotto la lente di ingrandimento c’era un presunto tocco di braccio durante il controllo prima del gol. Ma il mani non c’è, Frattesi controlla con il petto, gol regolare. Giusto infine annullare all’84’ un gol dell’olandese Weghorst grazie all’ausilio ancora del Var.